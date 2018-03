Navio perde direção e ancora perto de ilha em Santos-SP O navio graneleiro Navios Star, de bandeira panamenha, teve dificuldades na direção ao chegar hoje a Santos (SP). Em vez de entrar no canal do porto, a embarcação seguiu no sentido São Vicente (SP) e precisou ficar ancorada nas proximidades da ilha de Urubuqueçaba, no José Menino, em Santos, até a chegada da praticagem. O navio, que estava vazio e veio carregar 17,7 mil toneladas de soja da Cargil, atracou no Terminal de Granéis de Guarujá (TGG) no início da tarde. A Capitania dos Portos do Estado abrirá um inquérito administrativo para apurar as causas da alteração na rota.