Navios fazem fila para embarcar açúcar

O atraso nos embarques de açúcar nos Portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR) está provocando fila de navios nesses terminais. Além do mau tempo, que paralisa os trabalhos, há forte demanda para exportação. "A fila de espera para embarcar açúcar é de três semanas", diz o consultor Plínio Nastari, da Datagro Consultoria.

Segundo ele, as chuvas agravaram um cenário já complicado, pelo fato de existir um descompasso entre a demanda externa por açúcar, que é grande, e o efetivamente contratado.

Aposta. Nastari explica que o fato de o Brasil ter iniciado a safra em abril fez com que o mercado internacional apostasse em um aumento da oferta por parte da indústria nacional. "Mas isso não está acontecendo. O setor está segurando o produto e fechando negócios de forma mais cautelosa, garantindo mais ganhos na hora da venda", diz.

O consultor afirma que o prêmio médio dos portos nos últimos dias está em torno de 50 a 60 pontos sobre o contrato de outubro negociado na bolsa de futuros de Nova York, para embarque imediato. "O fato de haver um prêmio sobre o produto em plena safra já é extraordinário. Geralmente o que ocorre é um desconto sobre o contrato de outubro", disse.

Para o consultor, a estratégia é necessária para vender o produto, atualmente em torno de 17 cents acima de seu custo de produção - em torno de 14,5 a 15 cents por libra no Brasil, o menor custo mundial.

Preços firmes. A forte demanda, que deve se estender até agosto, deve manter os preços do açúcar firmes no curto prazo. O consultor explica que o médio prazo também pode ter preços mais firmes, em função da forte e prolongada estiagem que atingiu as regiões produtoras. "A seca afetou o crescimento da cana, o que vai prejudicar o fim da safra." Nastari espera uma produção menor que o inicialmente esperado para 2010/2011. "Estamos revisando nossos números para baixo."

No Porto de Santos, a expectativa é de que em julho os embarques atinjam o recorde de 2 milhões de toneladas, mesmo apesar das chuvas. Para o ano de 2010, a expectativa é de embarque de 17,8 milhões de toneladas, alta de 5,5% em relação ao ano anterior. Segundo a assessoria do porto, porém, estes números estão sendo revistos para cima por causa da forte movimentação com açúcar este ano nos portos. Em Paranaguá, dois navios aguardavam atracados o embarque de açúcar. Ao largo, 18 navios esperavam para embarcar o produto.