NBC e News Corp montarão site concorrente do YouTube Duas das maiores empresas de TV dos EUA, a NBC Universal, e a rede News Corp, do magnata da mídia Rupert Murdoch (dono do site MySpace) decidiram se unir para montar um site de vídeos que concorrerá com o YouTube, que pertence à empresa de buscas Google. Ainda sem nome, o novo serviço entrará em operação em meados deste ano e utilizará o acervo de programas de vídeo das redes NBC e Fox. As empresas divulgaram a iniciativa em comunicado, afirmando que o acesso ao site será gratuito. Entre os acervos estarão reportagens, séries, filmes e clipes musicais. Entre as empresas que serão parceiras da iniciativa estão nomes como AOL, Time Warner, MSN, MySpace e Yahoo. O novo site surge num momento em que o vídeo online atrai a atenção do público e de anunciantes. Segundo previsão da empresa de pesquisas eMarketer, US$ 410 milhões foram investidos em publicidade em sites de vídeo no ano passado, cifra que deve quase dobrar ao longo deste ano. Entre os anunciantes do novo site estão nomes como a fabricante de bebidas Cadbury Schweppes, a General Motors e a Intel.