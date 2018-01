NBC vai vender episódios de 'Heroes' só na Amazon

A rede de televisão americana NBC já vende programas através do portal Amazon, após ter rompido o acordo milionário com a Apple, à qual fornecia cerca de 40% do downloads de vídeos. As duas companhias informaram sobre o acordo conseguido apenas um dia depois que a rede americana formalizasse a ruptura com o iTunes, a loja online da Apple. Com o novo acordo, os usuários da Amazon podem baixar pelo portal Unbox episódios de seriados da NBC por US$ 1,99 cada. Também é possível comprar temporadas completas (US$ 30) de The Office ou Heroes, além de outros programas do canal. Os novos episódios dos seriados que estréiam na temporada do terceiro trimestre estarão disponíveis na Web no dia seguinte. A partir de 10 de setembro, os usuários também poderão baixar os pilotos dos novos programas de NBC. Na véspera, a rede rompeu o contrato que tinha com o iTunes, porque a Apple exigiu subir os preços para US$ 4,99 por episódio, segundo o New York Times desta quarta-feira, 5. Por outro lado, a NBC - pertencente ao grupo Universal - pedia à gigante da informática que aumentasse o controle sobre a pirataria e melhorasse os preços para favorecer as vendas, que mesmo assim, supunham cerca de 40% do total de downloads de vídeo digital no iTunes. Isso foi um forte golpe para a companhia de Steve Jobs. Antes, a Vivendi Universal Music, a maior corporação musical do mundo, já se recusara a assinar um contrato a longo prazo com a Apple por razões parecidas.