NBC venderá vídeo sob demanda para celulares A NBC Universal anunciou na quarta-feira que vai vender sob demanda episódios de programas de sucesso, como os seriados The Office e Heroes, via rede de telefonia celular nos Estados Unidos. Os clientes poderão comprar episódios completos dos seriados por preços a partir de US$ 1,99 para um período de 24 horas. A NBC informou que está trabalhando com a MobiTV para fornecer o serviço, parte de uma rede de televisão móvel criada em 2003.