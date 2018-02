NE concentra oferta de vagas do Sisu

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011 já podem consultar, desde ontem, onde estão as 108.552 vagas de instituições públicas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Enquanto o maior número de inscritos foi registrado no Sudeste, a Região Nordeste é que concentra a maior parte das vagas ofertadas, com 34,6%.

O Sisu foi criado para unificar o processo de seleção de universidades que permitem o ingresso a partir da nota do Enem. Das 108.552 vagas que estão disponíveis no sistema no primeiro semestre de 2012, 37.634 estão no Nordeste. As instituições do Sudeste oferecem 35.924 vagas (33%). As Regiões Sul, Norte e Centro-Oeste registraram o restante, cerca de 32%.

Nessa fase do Sisu, o MEC liberou consulta à lista das instituições, cursos e vagas por município. Todos o Estados têm instituições com vagas no sistema - o Distrito Federal não oferece.

O modelo de seleção pelo Enem permite uma maior mobilidade dos estudantes pelo País. Em média, 25% das matrículas do último processo eram de estudantes de outros Estados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No site sisu.mec.gov.br é possível buscar as oportunidades em cada município com recortes por bacharelado, licenciatura e tecnológico, bem como pela relação por período de estudo. Ontem, o Sisu era um dos assuntos mais comentados no Twitter, mas poucos estudantes relataram problemas com o site.

O acesso às notas foi liberado na semana passada. As inscrições pelo Sisu vão de 7 a 12 janeiro (mais informações ao lado). É possível escolher duas opções de curso e a nota de corte, calculada a partir da procura pelas carreiras, será divulgada durante as madrugadas, às 2 horas.

Mapa. O Rio de Janeiro lidera o ranking do Sisu, com 14.137 vagas em 12 instituições. A alta no Estado muito se deve à adoção do Enem como vestibular pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a maior federal do País. Neste primeiro semestre, a UFRJ oferece 4.707 vagas.

Apesar de nenhuma instituição de ensino mineira aparecer entre as dez que mais ofertam vagas, Minas Gerais é o segundo com mais participação no sistema. Isso porque o Estado tem o maior número de universidade federais do País (11). Rio e Minas respondem por 24% da oferta.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) é a instituição que mais tem vagas no Sisu. São 5.954 vagas em 99 opções de cursos, períodos e câmpus. Em segundo lugar, com 5.148 cadeiras, aparece a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).