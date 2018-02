Neblina dá trégua e Santos Dumont reabre para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, reabriu para pousos às 7h30 após ficar fechado para pousos por conta da neblina desde as 6h40, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Por conta da interrupção das chegadas, cinco voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. As operações de pousos e decolagens são feitas com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de aparelhos especiais para alinhar a aeronave com a pista.