Neblina faz aeroportos do Rio operarem por instrumentos A forte neblina que cobria a cidade do Rio de Janeiro na manhã de hoje obrigou os aeroportos a operarem por instrumentos. Apesar do mau tempo, os aeroportos não registravam muitos atrasos ou cancelamentos. No aeroporto internacional Tom Jobim, do total de 25 vôos programados, apenas um foi cancelado e dois estavam com horários atrasados. No aeroporto Santos Dumont, dos 12 vôos previstos, não houve registro de atrasos acima de uma hora e nenhum foi cancelado.