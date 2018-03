Neblina faz Cumbica fechar para pousos por 15 minutos

O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou fechado para pousos por 15 minutos na manhã desta segunda-feira, 14. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a forte neblina que atingia a região causou o fechamento. Entre as 7h15 e 7h30, três vôos domésticos da empresa aérea Gol tiveram de ser desviados para outros aeroportos. Um dos vôos transferidos seguiu viagem para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e outros dois foram desviados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Após a reabertura, os pousos e decolagens estavam sendo operados com a ajuda de instrumentos em Cumbica. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, operava visualmente.