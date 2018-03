Até as 6h20, um total de 31 voos havia sido alternado; sendo sete domésticos e 24 internacionais. Entre os domésticos, cinco foram alternados para Campinas e um para Ribeirão Preto, interior do Estado; e um para o Aeroporto do Galeão, no Rio. Dos 21 internacionais, 14 foram para o Galeão, três para Confins, em Minas Gerais, e sete para Campinas.