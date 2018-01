Neblina fecha Salgado Filho pela segunda vez na semana

O frio também se repetiu na madrugada dos gaúchos, mas não caiu para abaixo de zero como na segunda-feira. Segundo boletim do 8º Distrito de Meteorologia, a mínima foi de 2,4 graus em Quaraí, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Nos próximos dias a temperatura vai subir, tanto na madrugada quanto durante os dias. Na quinta-feira, 12, a tarde a sensação será de calor, com máxima de 26 graus. O tempo estará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva forte em áreas isoladas do oeste e sul do Estado nesta quarta-feira, 11.