Neblina fechou aeroportos em Campinas e Porto Alegre Uma forte neblina provocou o fechamento hoje dos aeroportos de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, e Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A suspensão prejudicou o funcionamento dos terminais, que acumulam os maiores números de atrasos no País. No aeroporto paulista, nenhum avião pôde aterrissar das 6 às 9 horas. Com isso, até as 15 horas, 17 voos atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 65,4% dos 26 programados. Outros 2 acabaram cancelados (7,7%).