A fabricante japonesa de produtos eletrônicos NEC dispensará 20 mil empregados em todo o mundo todo até março de 2010, informou hoje à Agência Efe um porta-voz da companhia, o que deve causar demissões inclusive no Brasil, onde a firma tem uma filial. Os cortes de elenco ocorrerão durante este ano e até o fim do próximo exercício fiscal, que termina em março de 2010. O porta-voz da NEC explicou à Efe que 60% das demissões ocorrerão fora do Japão e 40% dentro do país, e que elas afetarão igualmente trabalhadores fixos e temporários da empresa. Além disso, os diretores não receberão suas gratificações anuais e o presidente reduzirá à metade seu salário. A companhia, principal fabricante de computadores do Japão, conta atualmente com 153.922 empregados, entre a matriz e suas filiais, segundo dados de abril de 2008, quando começou o atual ano fiscal no Japão. Além do Brasil, a NEC conta com instalações na Argentina, Chile, México e Espanha, entre outros países.