NEC e Matsushita anunciam aliança na área de telefonia celular A NEC e a Panasonic Mobile Communications, subsidiária de Matsushita Electric Industrial anunciaram que vão criar uma joint-venture com o objetivo de desenvolver aplicativos para telefones celulares. Segundo a agência "Kyodo", com o acordo as duas empresas pretendem recuperar suas unidades de telefonia, graças ao corte nos custos na produção de terminais móveis mais sofisticados e com maior variedade de funções. O custo da criação de software representa 70% do total no desenvolvimento de um produto. O investimento num novo modelo é avaliado em 10 a 15 milhões de ienes (US$ 85.470 a US$ 125.205), pelos cálculos da imprensa econômica local. NEC e Panasonic continuarão comercializando novos produtos sob suas próprias marcas. "Esperamos promover nossa singularidade com novos projetos e modos de operar os telefones celulares", afirmou o presidente da NEC, Kaoru Yano. A nova companhia utilizará componentes das duas empresas com o sistema Linux como plataforma. Mas também planeja desenvolver outro software, para tarefas como o processamento de imagem e voz, de acordo com as mesmas fontes. As vendas de telefonia celular da NEC diminuíram em 25 bilhões de ienes (US$ 213 milhões) no ano fiscal 2005, devido à queda de encomendas do mercado externo. A Matsushita, por sua vez, registrou no mesmo período perdas de 8,4 bilhões de ienes (US$ 71 milhões).