Negada ação contra rodízio de caminhões, diz secretaria A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo informou hoje que a 5ª Vara da Fazenda Pública extinguiu a ação ajuizada pela Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística contra o rodízio para caminhões nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, na capital paulista. A partir de segunda-feira, os caminhoneiros terão de seguir o mesmo rodízio imposto para carros. A medida restringe a circulação de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas e entre 17 e 20 horas, no anel viário formado pelas marginais e pelo Complexo Viário Maria Maluf, Viaduto Grande São Paulo, Rua das Juntas Provisórias e avenidas Bandeirantes, Salim Farah Maluf, Affonso D''Escragnolle Taunay, Presidente Tancredo Neves e Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello.