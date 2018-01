Negociações para cessar fogo na Ucrânia podem acontecer no dia 9, diz Poroshenko O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse neste sábado que um acordo preliminar havia sido alcançado para promover negociações em Minsk no dia 9 de dezembro acerca de um acordo de cessar fogo com os separatistas do leste do país, segundo reportou a agência Interfax.