Negócios Summary A proposta sobre o novo marco regulatório do petróleo do pré-sal será divulgada na próxima segunda-feira, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento em São Bernardo do Campo. O presidente lembrou que 71 por cento do pré-sal ainda não foi licitado, e que o governo quer aproveitar os recursos petrolíferos para, ue operou com ganhos nas primeiras horas do pregão, foi perdendo força até fechar em baixa de 0,61 por cento, aos 57.421 pontos. O movimento financeiro da sessão totalizou 4,66 bilhões de reais.