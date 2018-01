Negroponte defende Windows para 'laptop de US$ 100'

Nicholas Negroponte, presidente da ONG One Laptop Per Child ("Um Computador por Criança"), defendeu a criação de uma versão do sistema operacional Windows para o XO, o computador portátil de baixo custo desenvolvido por esta organização. Veja também: Uruguai faz o primeiro pedido do laptop de US$ 100 Negroponte reagiu às críticas recebidas após ser divulgado que a Microsoft está desenvolvendo uma versão do Windows para o computador, conhecida popularmente como "laptop de US$ 100" e que utiliza atualmente o sistema operacional Linux. A Microsoft anunciou recentemente que trabalha em uma versão simplificada de seu sistema operacional Windows para o XO que poderia estar disponível em poucos meses.