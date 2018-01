Negroponte diz que laptop cai a US$ 50 O pesquisador Nicholas Negroponte, coordenador do projeto One Laptop Per Child-OLPC (Um Laptop por Criança) declarou que é possível reduzir o custo dos computadores do projeto pela metade conforme a escala de produção. Com isso, seria possível produzir computadores portáteis com custo de produção de US$ 50 nos próximos quatro anos. Negroponte afirmou ser possível atingir esta redução durante o evento LinuxWorld, que acontece nesta semana em Boston, nos EUA. Durante o evento, ele também respondeu às críticas feitas ao projeto, em especial a comentários do fundador da Microsoft, Bill Gates, que afirmou que telefones celulares mais poderosos seriam uma alternativa melhor para a inclusão digital em países emergentes do que o micro de US$ 100. "Quando você tem tanto a Intel como a Microsoft na sua cola, você sabe que está fazendo algo certo", disse, tirando aplausos da platéia. "O laptop de US$ 100 não é um projeto de um novo micro portátil. É um projeto de educação", afirmou.