Negroponte prevê laptop de US$ 100 em 10 semanas Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, disse nesta terça-feira que seu laptop de US$ 100 deverá estar pronto para ser produzido em cerca de 10 semanas. Ele está à frente da associação sem fins lucrativos One Laptop per Child (Um Laptop por Criança), que planeja levar educação para crianças de países em desenvolvimento por meio de computadores portáteis de baixo custo. "Os grandes volumes devem vir em um ano", afirmou Negroponte. Ele acrescentou que precisaria de, pelo menos, cinco grandes pedidos para começar a fabricação. Autor do best seller internacional Vida Digital, o pesquisador visitou o Grupo Estado e, à noite, será palestrante na Telexpo, evento de telecomunicações que acontece em São Paulo. Nesta quarta-feira, Negroponte irá se reunir em Brasília com Cézar Alvarez, assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir a participação do Brasil no projeto.