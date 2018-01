Negroponte quer Linux ´light´ para laptop de US$ 100 O projeto do laptop de US$ 100, pedra fundamental para os projetos de inclusão digital da organização OLPC, One Laptop Per Child, está enfrentando novas dificuldades. O conceito de um micro portátil e de baixo custo, voltado à inclusão digital em países em desenvolvimento, e que tem o Brasil entre os interessados, ainda não dispõe de uma tela de cristal líquido compatível com os patamares do projeto. Outra dificuldade é que as versões de Linux, sistema operacional de código aberto, não são leves o suficiente para rodar nas máquinas. A crítica veio do coordenador do projeto, o pesquisador Nicholas Negroponte, fundador e ex-diretor do MediaLab do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. "As pessoas não estão pensando em sistemas para máquinas leves", criticou Negroponte, durante o evento LinuxWorld. Para ele, as distribuições Linux existentes estão se tornando pesadas, e, portanto, inadequadas para os recursos limitados do laptop de US$ 100. Às críticas de Bill Gates, fundador da Microsoft, sobre o projeto e que a inclusão digital precisa de computadores potentes, Negroponte retrucou: "Nós também vamos enviar kits de desenvolvimento para a Microsoft, de forma que eles possam fazer uma versão do Windows CE para o projeto. Então por que eles vêm me criticar em público", alfinetou. Outra novidade é que o projeto abandonou a idéia de uma manivela, que seria usada para gerar energia por indução em áreas desprovidas de luz elétrica. É que o movimento necessário à máquina poderia danificar o equipamento. Em vez disso, deve se adotar uma solução externa para gerar energia, como um pedal que seria adaptado a uma tomada de força.