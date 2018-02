Nem parece que foi ontem...

As fotos têm legendas que a própria Adriana colou em suas bordas, seis anos atrás. São tiras supérfluas de papel amarfanhado, porque ela e seu tio, o diretor Jaime Emir Bogorni, sabem tudo de cor. Reconhecem de cara o motorista Elmo Buche, que dirigia uniformizado o único ônibus da linha intermunicipal. Dão nomes aos jovens que empunham canecos de chope no Clube Aliança Três Fronteiras, "a nossa Oktoberfest". E ao time de futebol.

Nas imagens meio desfocadas e de cores esmaecidas está o dia a dia de quatro núcleos coloniais no oeste paranaense. Há, por exemplo, o flagrante noturno de caçadores prestes a tirar o couro de uma onça-pintada, morta nos fundos de casa. Um grupo de crianças posando em torno do veado-mateiro pronto para virar carne. Um velho caminhão quase esmagado pelo tronco descomunal que carrega para "a serraria do Alberto Matte".

Tudo isso aconteceu entre as décadas de 1960 e 1970. E dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Vinte e um anos depois de sua criação, ele foi loteado pelo advogado Gaspar Coutinho. E seus agentes imobiliários foram vender as terras no Rio Grande do Sul.

Os novos proprietários chegaram com os títulos na mão e uma desconfiança na cabeça. Seriam regulares lotes em parque nacional? O cartório de São Miguel garantiu que sim. O vigário José Gaertner sugeriu que o primeiro núcleo se chamasse São José do Iguaçu, batizado à "sombra de uma enorme figueira na mata". E rapidamente se juntaram ao povoamento os vilarejos de Dois Irmãos, Santo Alberto e São Luiz.

Em 1969, a prefeitura dotou Santo Alberto de uma escola com quatro salas de aula, "para mais de cem alunos". No ano seguinte, oficializou a colonização como Núcleo Administrativo. A Câmara de Vereadores providenciou rede elétrica e posto de saúde.

Já funcionavam por lá farmácia, açougue e dentista, quando do céu caiu sobre os colonos a sombra de um avião, voando baixo, para a tomada de fotos aéreas. Com ele chegou a notícia de que o governo federal queria de volta aquele pedaço do parque, que os moradores haviam adquirido com a papelada aparentemente em ordem.

Os proprietários acabaram transferidos para três novos povoamentos, do outro lado de São Miguel, onde os lotes tinham o dobro do tamanho, mas, em média, 60% de sua área estava destinada à inundação iminente pelo reservatório de Itaipu. Era lugar de mata virgem. Mas não era tão fácil passar a serra e o fogo em tudo. Os assentamentos vingaram como bairros. E sua vocação agrícola ficou pelo caminho.

Adriana nasceu em Santo Alberto há 36 anos. Saiu aos 10 meses da casa de madeira e chão de cimento que a família Bogorni construiu. Dela resta hoje a escada da varanda, que Adriana voltou a pisar três décadas depois, no meio do mato. Santo Alberto virou precocemente um sítio arqueológico, com poços, túmulos azulejados e vasos de samambaia engolidos pela selva.

Em 2004, a professora restaurou o que sobrava das quatro cidades nas lembranças e nos guardados dos antigos moradores. O trabalho exigiu um mutirão de três escolas, rachando despesas orçadas em R$ 120. Se todos os municípios das região fizessem investimentos semelhantes, lendas locais, como a Estrada do Colono, poderiam ser revistas sob novas luzes, em vez de ficar para sempre conservadas em velhas sombras.