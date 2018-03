Nenê da Vila Matilde se destaca por alegoria e enredo

As "paixões" que a Nenê trouxe para a avenida conseguiram manter o público animado. A escola, tradicional agremiação da zona leste, surpreendeu com suas alegorias bem trabalhadas e com o enredo de canto fácil. A escola, no entanto, deve ter dificuldade de superar a Mocidade Alegre e a Gaviões da Fiel, escolas que fizeram a alegria do público e trouxeram os melhores espetáculos até o momento nesta segunda noite de desfiles do carnaval de São Paulo. Durante toda sua apresentação, a escola soltou papéis coloridos para o alto e empolgou a plateia.