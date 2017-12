Nenê de Vila Matilde conta a história de Moçambique por meio da lendária Baobá Uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, a Nenê de Vila Matilde fecha o primeiro dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi. Com o enredo "Moçambique - A Lendária Terra do Baobá Sagrado", a agremiação fala sobre a nação africana por meio da lenda do baobá, árvore milenar que é símbolo do país.