‘Nenhuma TV nasceu para a internet’

No ano passado tive a oportunidade de entrevistar os comediantes Rafinha Bastos e Danilo Gentili. O primeiro foi personagem da seção Vida Digital do Link, e o segundo um dos principais entrevistados de uma reportagem de capa sobre como a "stand-up comedy" estava se tornando mais popular no Brasil com a ajuda da internet. Os dois foram citados como novos talentos do humor brasileiro que usam a internet para impulsionar suas carreiras. Rafinha já aposta na web desde 1999; e Gentili, antes de arriscar contar piadas na chamada "comédia em pé", publicava-as em seu blog, que funcionava (e ainda funciona) como termômetro para o autor sentir se ela é boa ou não. Na época, os dois defenderam que qualquer artista podia fazer sucesso sem depender da TV e que a rede mundial de informações era o futuro. Curiosamente, desde março essa dupla está fazendo sucesso na televisão aberta no programa humorístico Custe o que Custar (CQC), exibido semanalmente na TV Bandeirantes nas noites de segunda-feira. Além de ser um dos apresentadores, Rafinha coordena o quadro Proteste Já. Gentili, um dos repórteres da atração, vem ganhando destaque com o personagem Repórter Inexperiente. Convidados pelo Link, a dupla aceitou conversar sobre essa história de trocar o televisor pelo computador. Afinal, agora eles conhecem como ninguém os dois lados dessa moeda. O CQC vem sendo um sucesso de crítica e até de audiência e, ao mesmo tempo, também bomba na internet, principalmente no YouTube. Como vocês estão acompanhando esse fato? DANILO - O feedback que a gente tem do CQC vem de mais gente da internet, do YouTube, do que da TV. O Ibope não prova muita coisa, a audiência é relativamente baixa, mas em todo lugar que vou escuto alguém que viu o CQC. Mesmo com Ibope de 3,5 pontos muita gente nos assiste depois na internet. Quando a gente sentou aqui, o cara do bar falou: "Eu vi nesta segunda o programa pela primeira vez na TV, antes eu só o tinha visto no YouTube." RAFINHA - Toda semana eu dou uma olhada nas comunidades do CQC no Orkut e o que notei é que tem muita gente que não deixa de fazer os seus compromissos no dia do programa porque sabe que, no outro dia, ele estará disponível na internet. Para mim isso é maravilhoso! É uma audiência que não tem como quantificar. É diferente do negócio do stand-up. Lembra quando a gente conversou do negócio de as minhas piadas caírem na rede, o pessoal copiar e eu ficar puto? Então, na TV é diferente, pois lá o conteúdo vai ao ar apenas uma vez. A internet é um arquivo mundial de programas de televisão. Vocês mesmos colocam em seus perfis do YouTube os quadros que apresentam no programa. A Band não reclama disso? Afinal, os direitos de reprodução são dela. R - Não vejo motivo para ser contra. Tem espectador que já põe na rede o programa logo depois de ele acabar. A Band não nasceu para a internet, nenhuma emissora nasceu. Eles ainda não sabem quem é esse público da web. D - Fiz um show em Florianópolis recentemente. Foram 900 pessoas ao teatro. Daí alguém da platéia falou para mim: "Seu show está lotado só porque você está na TV". O produtor respondeu: "Não, encheu por causa do YouTube..." R - Talvez se o Danilo tivesse feito o show em Florianópolis há alguns meses, antes do CQC, daria esse público mesmo. Quando eu me apresentei lá deu isso também. No ano passado, quando eu os entrevistei, ouvi que o humor que existe na TV brasileiro é burro. Vocês não fazem stand-up no programa, mas também não fazem um humor caricatural, de contar piadas de português ou colocar mulheres bonitonas no palco. Vocês estão tendo de se adaptar à televisão? R- O CQC nunca vai ser um programa popular pra cacete, nunca vai fazer 20 pontos no Ibope. Não tem esse perfil. Nós ainda vivemos num País pobre. Eu sempre falo que esse programa tem muito mais chance de ser um sucesso comercial. Com a experiência de palco que temos, a gente sabe para quem está falando. Outro dia, o (repórter) Rafael Cortez fez uma reportagem em uma festa e o (apresentador) Marco Luque falou: "Imagina você acordar no dia seguinte e ter o Rafael ao seu lado, que horror!"Aí eu pensei: "Tive um caso pior. Um jogador de futebol, amigo meu, do Rio, pegou três prostitutas, dormiu com elas e no dia seguinte um extraterrestre implantou um pênis em cada uma". Se eu não mencionasse o Rio ou o jogador de futebol, talvez ninguém entendesse a piada na TV. Agora eu sei que, quanto mais informação eu falar na TV, mais pessoas irão me entender. Vocês vêem TV na televisão? E na internet? D - Não, faz muitos anos que não assisto à TV aberta. Na internet eu escrevo, leio... O que eu vejo de vídeo, baixo para assistir depois. Não tenho saco de ficar pesquisando. Eu vou muito ao cinema e assisto sitcom na TV a cabo. R- Também não vejo muita TV. Já assisti a muita comédia no YouTube para ver comediantes de outros países e perceber o estilo deles, mas hoje eu dei uma largada. Pode-se hoje trocar o televisor pelo computador R - Agora talvez não, mas acho que em 20 anos, com o crescimento da banda larga, é possível que isso aconteça. Você já viu o Joost? Eu tenho no computador de casa: é uma locadora de vídeos on-demand (você escolhe o que assistir), dividida em canais. A qualidade de imagem e som é muito boa, mas ainda precisa haver uma evolução muito grande para ocorrer essa troca. D - Mas eu acho que baixar o programa na internet para ver no computador ainda é TV. O que está mudando é o formato. Cada matéria do CQC tem dois, quatro minutos. É o tempo da internet. R - Eu falei isso quando saiu o Repórter Inexperiente. É humor rápido, tem umas coisas visuais legais. Já o Proteste Já tem uma historinha, é mais para televisão. Daqui um tempo não haverá o formato da TV ou o da internet, será tudo conjugado. D - E vai ser tudo mais dinâmico. O pessoal está cansado de esperar a novela começar. R- Existem mil maneiras de você conseguir suprir isso. O TiVo nunca veio para o Brasil porque não é interesse das emissoras televisivas possibilitar que as pessoas possam interagir com a televisão. A Globo quer que você acorde com o Bom Dia Brasil, almoce com o Jornal Hoje e jante vendo o Jornal Nacional. O brasileiro médio não cansou disso, mas essa nova geração de hoje quer gravar, assistir em outro horário... D - Já existe TV com HD embutido, você nem precisa mais de videocassete para fazer isso. Mas elas custam muito caro, pra lá de R$ 7 mil, Danilo! D - Mas na próxima Copa eles já vão parcelar! (risos) Essa possibilidade é o novo controle remoto. Quando ele surgiu, a publicidade teve de quebrar a cabeça, pois antes o pessoal deixava lá num canal e tinha preguiça de mudar para outro. Com o controle, passou a zapear. A televisão vai ter de pensar agora na possibilidade de os espectadores gravarem e assistirem ao conteúdo quando quiserem. O que a TV tem de fazer para evitar que cada vez mais os espectadores migrem para a internet? R - Tem de parar de querer evitar porque é inevitável. A minha mulher não tem mais controle do horário dela e ela não quer mais esperar o comercial para ver a novela. Tem de parar de tentar barrar essas tecnologias e entender a cabeça dessa nova galera que não assiste ao CQC na segunda à noite, mas que o vê na terça à tarde na internet. A Globo tira da rede conteúdo que seus espectadores disponibilizam. Essa coisa de preservar informação não existe mais. D - Você entra na comunidade do CQC no Orkut na hora do programa e vê que seus membros o assistem e ficam no computador comentando o que está passando. As pessoas hoje não deixam a internet de lado nunca. R - Quer coisa melhor do que isso? Realmente a internet não é o público que vai dar audiência para o programa, que vai pagar ele. Quando eu entrei no CQC achei que estaria dando uma volta no tempo porque o que nós fazemos na internet é um passo à frente do que ocorre hoje na comunicação. Mas, na verdade, vi que agora atinjo outro público, como os amigos do meu pai. No ano passado vocês afirmaram que a TV não era mais um meio necessário para um artista fazer sucesso no Brasil. A opinião de vocês mudou após irem para a televisão? D - Não mudou nada. R - Eu faço uma experiência: tem uma parte do meu show em que faço uma piada que tem na internet também e pergunto para a platéia quem a ouviu na web: 90% do público levanta a mão. Agora eu faço essa mesma piada no show, repito a mesma pergunta e pergunto quem me viu no CQC: 65% levanta a mão. Ou seja: tenho a prova de que o meu público está vindo mais da internet do que da televisão.