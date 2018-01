'Nepal e Afeganistão não viveram seu 1999'

A separação entre o online e o offline ainda faz sentido? Nunca fez. Sempre foi um engano ver a dita hiperrealidade como responsável por escravizar a realidade. O ciberespaço é só uma ferramenta, assim como o telefone. Veja o exemplo da arte: há boa e má arte com novas tecnologias. A qualidade depende do que o artista tem a dizer e não da tecnologia em si. Nós já vivemos numa Matrix? Você vive. Com tantos prédios imensos, espelhados e desordenados, São Paulo se parece muito com a Matrix. (risos) Socorro! Como eu me desplugo? Ouça as confissões do Supla! (mais risos) O que ele diz sobre as trocas entre amigos que se reúnem para conversar, comer e beber é brilhante. Mas a escolha mais inteligente não é deixar a Matrix – que é a nossa cultura – e, sim, aprender a fazer coisas interessantes com ela. Em 1999, muitas coisas interessantes foram feitas com a internet e a cultura. Ainda há algum país que não passou por isso? Nepal, Afeganistão... Eles não tiveram o seu 1999. Na verdade, os anos nos quais as coisas acontecem são randômicos. Dependem da perspectiva de cada pessoa, do ambiente no qual está imersa. Para a Califórnia, 1999 foi "o" ano. Mas para os brasileiros, o ápice da cibercultura foi ter o Gilberto Gil como ministro da Cultura (Gil ocupou o cargo de 2003 a 2008.)