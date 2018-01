Nespresso lança blend da Indonésia A partir do dia 20, a Nespresso venderá as cápsulas de seu grand cru especial 2009, Singatoba, com grãos 100% arábica da variedade blue batake, da Ilha de Sumatra, na Indonésia. O Paladar provou com exclusividade o café de edição limitada – um expresso encorpado, com aroma de frutas vermelhas e algo que lembra um leve amargor de grapefruit. O blend é base também para o novo drinque servido na cafeteria Nespresso (R. Pe. João Manoel, 1.164, 3061-6505). O refrescante fresh blue (R$ 20) leva duas doses do expresso, suco de laranja, cardamomo, gengibre, anis e gelo.