Nestlé impulsiona área de cuidados com a pele com negócio de US$1,4 bi A Nestlé disse nesta quarta-feira que estava impulsionando seu emergente negócio de cuidados com a pele com a compra dos direitos de vários produtos de dermatologia da canadense Valeant Pharmaceuticals International por 1,4 bilhão de dólares em dinheiro.