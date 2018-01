NET amplia velocidade de banda larga em cinco vezes

A NET Serviços de Comunicação, maior empresa de TV paga do país, começa nesta quarta-feira a testar o que chamou de "quinta geração" da banda larga, que permite conexões em uma velocidade de até 60 Megabits por segundo (Mbps), cinco vezes mais que a sua conexão mais rápida. A companhia vai testar uma tecnologia que mistura fibra óptica com cabos axiais e um novo cable modem, desenvolvido em parceria com a Cisco. Até o momento, a velocidade mais alta oferecida pela NET era de 12 Mbps. No país, existem ofertas como de 20 Mbps, da GVT, e de 30 Mbps, da Telefônica em São Paulo. A velocidade de 60 Mbps vai ser testada a partir desta quarta-feira somente para clientes da NET do bairro fluminense do Leblon. Os assinantes que tiverem o pacote NET Combo HD Max poderão solicitar a migração sem custo para a nova velocidade por seis meses. A única exigência é que eles agendem uma visita técnica para trocar seu atual cable modem pelo modelo desenvolvido com a Cisco. Com essa velocidade, a NET vai distribuir vídeos em alta definição entregues simultaneamente na tela da TV e do computador através de sua rede de cabos. Segundo a companhia, outros bairros do Rio de Janeiro estão sendo preparados para testar a novidade até o final deste ano, de acordo com o decorrer dos testes no Leblon. O lançamento comercial, entretanto, não deve ocorrer antes do final dos testes de seis meses, de acordo com informações da assessoria de imprensa.