Net e Embratel anunciam VoIP por R$ 34,90 mensais O Net Fone via Embratel, serviço de telefonia das duas companhias ligadas ao grupo mexicano Telmex, terá uma assinatura mensal flexível de R$ 34,90, incluindo impostos (São Paulo, Campinas, Santos, Belo Horizonte, Brasília e Florianópolis). O valor sem impostos é de R$ 24,90 e o preço final para o cliente depende de cada praça atendida, conforme as taxas locais, podendo alcançar R$ 37,53 (Rio de Janeiro). O valor da assinatura poderá ser consumido em todas as modalidades de ligação: fixo-fixo local, fixo-móvel local e longa distância, desde que utilizando o código de prestadora da Embratel (21). Caso o usuário faça somente ligações locais para outro telefone fixo, a franquia equivale a 300 minutos. As chamadas locais para outro Net Fone terão custo zero, enquanto as de longa distância para outro terminal da empresa serão tarifadas como uma ligação local (R$ 0,1163 por minuto, incluindo impostos). Instalação O serviço, no entanto, exigirá um investimento inicial do usuário interessado, que deve custar entre R$ 300,00 e R$ 322,61, dependendo da localidade. Entretanto, os usuários que já possuem algum dos produtos da Net como os acessos de banda larga pelo Vírtua ou algum serviço de TV por assinatura, ficarão isentos da cobrança. Os assinantes do Vírtua que contratarem o Net Fone, além da instalação gratuita, terão seis meses sem assinatura - pagarão apenas pelo que consumirem. Os usuários que possuem assinatura de TV Paga Net Digital, terão 12 meses sem assinatura e mais R$ 20 de desconto quando a franquia passar a ser cobrada. O diretor de produtos e serviços da Net, Márcio Carvalho, destacou que esta estratégia é o conceito principal do Triple play. "Quanto mais serviços o cliente contrata, menos ele paga. Tudo numa conta única." O diretor da Embratel, Alexandre Gomes, destacou que a empresa não deixará de comercializar o Livre, telefone local sem assinatura com tecnologia sem fio (Wireless Local Loop - WLL). De acordo com ele, este produto tem adesão com um público de profissionais liberais e pequenos negócios, diferente do foco do Net Fone. Ligações e tarifas Gomes afirmou que uma das vantagens do Net Fone é ter um único preço para cada modalidade de ligação. As fixas locais custarão R$ 0,1163 e as locais para terminais móveis o valor será de R$ 0,65. Nas chamadas de longa distância, o preço do minuto é de R$ 0,25 para um aparelho fixo e R$ 1,20 para um terminal móvel. Nas ligações internacionais, o valor por minuto é de R$ 0,95 para todos os países, com exceção dos Estados Unidos, que custarão R$ 0,5326. Os valores incluem os impostos, para São Paulo, Santos, Belo Horizonte, Brasília e Florianópolis. Até dezembro de 2007, os serviços de valor adicionado do Net Fone serão gratuitos - identificador de chamadas, chamada em espera, siga-me e conferência a três. O diretor comercial da Net Serviços, Sérgio Wainer, explicou que o usuário pode contratar uma linha com numeração de qualquer das cidades atendidas, como ocorre em outros serviços de telefonia IP do mercado. A numeração e, portanto, o telefone serão portáteis. Para usar o produto, o cliente necessita apenas de um adaptador, que será fornecido em sistema de comodato pelas companhias. Os assinantes que já forem usuários do Vírtua (banda larga) terão seus cable modems trocados por este adaptador. O usuário poderá levar este aparelho para instalar o telefone em qualquer outro acesso de cabo da Net. Por enquanto, o Net Fone funcionará apenas no acesso de cabo da própria companhia.