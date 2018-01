NET e Embratel reduzem tarifas do NET Fone A fórmula que levou à união da operadora de TV a cabo NET com a Embratel era simples: a primeira disponibilizava ligações digitais para uma base de clientes (tanto para conexão de banda larga como de TV por assinatura) e a segunda, linhas de telefonia; era só unir as duas para que um número de telefone chegasse à casa dos usuários pela conexão usada normalmente para a internet. Lançado há poucos meses, no entanto, o serviço passa pela primeira mudança: a partir de 1º de setembro, as duas empresas reduzem as tarifas de ligações do NET Fone via Embratel em todas as cidades onde o serviço está disponível (São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília) e lançam um novo plano de telefonia fixa: o Plano Fale Mais. Segundo as companhias, o corte resultará em economia na conta telefônica, podendo chegar a 40% nas ligações para telefones fixos, para clientes que migrarem para o novo plano. ?A chegada do plano Fale Mais e a redução de tarifas do plano Fale Fácil são duas iniciativas que reafirmam nosso compromisso de levar ao cliente a melhor e mais econômica opção de telefonia fixa?, afirma Francisco Valim, presidente da NET. Lançado em março de 2006, NET Fone via Embratel é dirigido ao mercado residencial e funciona como uma linha telefônica convencional. O serviço não tem assinatura básica mensal e sim uma franquia flexível, que pode ser utilizada em qualquer tipo de ligação. Pouco uso O Plano Fale Mais foi criado para atender clientes que usam muito o telefone. A franquia flexível é de R$ 99,90 e as tarifas são muito vantajosas: R$ 0,08 (para telefones fixos da mesma cidade), R$ 0,60 (ligações locais para celulares), R$ 0,15 (ligação para telefones fixos de outras cidades) e R$ 0,85 (ligações internacionais, exceto Estados Unidos que possui tarifa especial). Com o Plano Fale Mais, por exemplo, o cliente do NET Fone via Embratel poderá falar 10 minutos em ligações de longa distância para outro NET Fone via Embratel pagando menos de um real (R$ 1,00) pela chamada. Todas as vantagens do NET Fone via Embratel continuam válidas também para este plano: ligações locais entre NET Fones via Embratel são gratuitas, ligações de longa distância entre NET Fones via Embratel tem custo local e os serviços inteligentes de identificador de chamada, chamada em espera, conferência a três e siga-me são gratuitos.