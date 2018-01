Net e Sky têm gravador digital; mas so um grava em alta definiçao Além dos gravadores de DVR (veja mais no texto acima) e dos Media PCs (veja na página L6), os assinantes da TV paga têm ainda uma outra opção para gravar a Olimpíada de Pequim. Permitindo assim, assistir aos Jogos no dia e hora que desejar – afinal a maior parte das competições na China acontecerão de madrugada. Cada uma com o seu modelo de gravador de vídeo digital (DVR), as empresas de TV por assinatura, Sky (com 30% do mercado de TV paga) e Net (com 46%), oferecem opções "quase" iguais. De um lado do ringue, temos o Sky+ lançado em junho de 2007. Do outro, o seu oponente Net Digital HD Max lançado em abril deste ano. Sem dúvida o nome desse último é bem mais pomposo e o HD (alta definição) no nome aponta justamente para a principal diferença entre os aparelhos. "Temos a única solução integrada com alta definição e DVR do mercado", afirma Márcio Carvalho, diretor de produtos e serviços da Net Serviços. A Sky promete para o primeiro trimestre de 2009 o seu gravador em alta definição. Ou seja, ambos possuem 160 GB de capacidade de gravação (cerca de 100 horas), além de recursos como Live Pause, que permite ao assinante pausar (som e imagem) o programa assistido, inclusive de eventos ao vivo, como os Jogos de Pequim, e retomá-lo exatamente do ponto em que parou. Mas o aparelho da Net faz, tudo isso, em alta definição. O único porém é que, em HD, o número de horas que podem ser gravadas cai de 100 para 16. Além disso, os gravadores das empresas de TV por assinatura, possuem uma outra grande vantagem em relação aos seus concorrentes Media PCs e gravadores de DVD. É que eles oferecem um guia de programação eletrônico na tela (elaborado pelas próprias empresas), que torna muito mais simples a utilização do aparelho. Para começar ou agendar a gravação de um programa, basta clicar nele e pronto. Além da alta definição, há ainda uma outra importante diferença entre o Sky+ e o Net Digital HD Max: o preço. Para usufruir das funcionalidades do primeiro e receber o aparelho, o assinante precisará desembolsar R$ 299,00. Além de uma taxa mensal pelo serviço de R$ 29,90 durante um período mínimo de fidelidade de 18 meses. Já para os interessados em comprar o equipamento, o preço é de R$ 999,00, para os atuais clientes, e de R$ 1299,00, para os novos clientes. Sem taxas adicionais. Por sua vez, para assinar o Net Digital HD Max, basta ao cliente escolher uma das opções digitais da operadora e pagar uma taxa de adesão de R$ 799,00, divididos em 10 vezes e mensalidade de R$ 19,90 pelo serviço de gravação, sem período mínimo de fidelidade. A Net oferece ainda opções de combos HD Max a partir de R$ 399,90 por mês, com a taxa de adesão e a mensalidade do serviço já inclusa. Enquanto isso, a operadora de TV paga TVA (com 8% do mercado de TV por assinatura) lançou, na quinta-feira passada (24), um decodificador em alta definição, que permitirá aos seus assinantes de São Paulo assistirem à Olimpíada em HD. O equipamento, que pode ser adquirido em 10 parcelas de R$ 39,90, não possui a função de gravação. A TVA trabalha ainda para disponibilizar até o final do ano um DVR aos seus assinantes. BRUNO GALO