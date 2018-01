Net espera crescimento de 10% em TV por assinatura A Net espera um crescimento no setor de TV por assinatura entre 10% e 12% este ano, percentual semelhante ao obtido no ano passado. O diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Leonardo Pereira, explicou que a empresa vem desenvolvendo outros canais de venda, o que tem beneficiado o desempenho desse setor no resultado da companhia. Ele acredita que o segmento de TV por assinatura ainda não foi favorecido pelo aumento na renda da população brasileira. Se esse ritmo de expansão econômica se mantiver, Pereira acredita que haverá um potencial crescimento significante para o mercado de televisão por assinatura. Reestruturação Pereira espera concluir entre 60 e 90 dias o processo de agrupamento de ações da empresa. Segundo ele, a decisão foi tomada a pedido de acionistas minoritários para diminuir a volatilidade do papel. A opção por estabelecer que cada nova ação irá representar 15 papéis antigos foi para dificultar a comparação entre o preço do papel antigo com o da nova ação e reduzir a especulação com os títulos. A Net quer também que cada ADR represente uma ação, já agrupada, da companhia negociada na Bolsa de São Paulo. Hoje o ADR equivale a 10 ações da Net. Pereira participou há pouco de uma reunião da Apimec-Rio.