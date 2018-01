Net muda canais sem consultar assinantes A Net, maior empresa de televisão por assinatura do País, resolveu este mês tirar o canal inglês BBC e o francês TV5 do pacote analógico, passando-os para o digital. No lugar, colocou dois outros: History Channel e A&E. No Rio de Janeiro, tirou do pacote o italiano RAI. Para assistir aos canais, agora só no pacote digital, que custa mais caro. "Para quem ficou insatisfeito, fazemos a troca para o digital, sem custo", afirmou Fernando Magalhães, diretor de Programação da Net. "É só ligar para a central de atendimento. Estamos tratando caso a caso." Ele acrescentou que a empresa considera que os canais novos atendem a um público maior que os internacionais. "Já trocamos o decodificador para o público cativo, que passou para o digital." Quem não reclamar, no entanto, pode se sentir obrigado a mudar para o pacote digital. O sistema digital, lançado pela Net no fim de 2004, traz vantagens para a empresa de TV paga, pois os canais ocupam capacidade menor da rede. "Eles não podem fazer isso", afirmou o gerente jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues. "O Código de Defesa do Consumidor já tem 15 anos e não permite mudança unilateral do contrato." Segundo Diegues, o certo seria a empresa consultar sua base de assinantes e mudar os canais somente daqueles que optassem por isso.