Net planeja investir R$ 300 milhões A Net, maior empresa de TV paga do País, fechou setembro com 630,2 mil clientes do Vírtua, serviço de internet rápida, um crescimento de 109% sobre o mesmo mês de 2005. Nos próximos 12 meses, a companhia planeja investir R$ 300 milhões , em digitalização e na ampliação de sua rede bidirecional de 2,8 milhões de residências para 4,5 milhões. "Em 12 meses, teremos 70% da rede bidirecional", afirmou Francisco Valim, presidente da Net. "Hoje, são 40%." Sem rede bidirecional não existe banda larga ou telefonia via cabo. "A banda larga é o mercado que mais cresce, e onde existe mais concorrência", disse Valim. Nos últimos três anos, a cada ano, a Net conseguiu dobrar sua base de assinantes do Vírtua. Em seis meses, conquistou 115,4 mil assinantes de telefonia, com o serviço Net Fone via Embratel. A operadora de telecomunicações participa do controle da Net. Crescimento Para os novos investimentos, a empresa vai elevar seu endividamento dos atuais R$ 650 milhões em debêntures para cerca de R$ 1 bilhão. Nesta terça, depois de falar com analistas sobre o resultado do terceiro trimestre, Valim ia viajar para Nova York, para explicar a emissão a investidores. Em 12 de outubro, a Net anunciou a compra da Vivax, segunda maior empresa de TV a cabo do País. Se aprovada, a fusão irá criar uma companhia com 75% do mercado de TV a cabo e 45% do mercado de TV paga. "Não existe impacto na competição", disse o presidente da Net. Ele argumentou que as companhias concorrem somente em Santos, onde a Vivax tem cerca de 15 mil assinantes. "É menos de 5% da base. Seria diferente se tentássemos comprar a TVA ou a Way TV." A TVA prepara a abertura de capital e a Telemar aguarda uma decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a compra da Way TV. Para Valim, a entrada de uma concessionária local, como a Telemar ou a Telefônica, em TV paga prejudicaria a competição em banda larga e telefonia.