Net quer dominar todas as classes sociais Para conquistar clientes de menor poder aquisitivo, a Net Serviços está lançando um pacote por R$ 39,90 ao mês. O produto contém três serviços: telefonia fixa (novo investimento da empresa), conexão à internet com velocidade de 100kbps e os canais de TV aberta via cabo que conectam até cinco televisores. O interesse da empresa é tornar-se mais ofensiva no ramo da banda larga e da telefonia. Leia a matéria completa no Economia&Negócios desta sexta. Aliás, não é de agora que a Net está procurando novos nichos de consumidores. Desde 2006 a operadora tenta inserir no mercado o Net Combo: TV por assinatura, telefonia sobre protocolo de internet e banda larga. Ano passado a empresa Telefônica resolveu competir e lançou um produto concorrente que oferecia os três mesmos serviços, mas com um preço mais acessível, a princípio. Outro serviço da Net é a Net Virtua que causou problemas durante o meio do ano passado. Alguns usuários reclamavam de um suposto ‘boicote’ aos downloads feitos com programas peer-to-peer, ou P2P, como o E-mule, Kazaa. O serviço tornava-se mais lento nesses casos. Especulações à parte, tudo foi resolvido, e de uma maneira ou de outra o Net Virtua consertou as conexões com problemas.