NET tem lucro líquido de R$31 mi no 2o tri sem efeito Vivax A Net, maior operadora de TV por assinatura do país, teve lucro líquido ajustado de 31 milhões de reais no segundo trimestre, ante resultado positivo de 28 milhões de reais um ano antes. O resultado exclui os efeitos contábeis da incorporação da operadora de cabo Vivax, comprada pela Net. Se os números da Vivax forem levados em consideração, a Net apresentou um prejuízo no trimestre passado de 178,9 milhões de reais, contra lucro de 27,9 milhões de reais um ano antes. A empresa ainda citou que maiores despesas com imposto de renda e contribuições sociais e depreciação e amortização com itens pesaram sobre o balanço. A geração de caixa medida pelo Ebitda consolidado teve uma queda de 10,8 por cento para 140,4 milhões de reais. A margem passou de 28,8 por cento há um ano para 20,1 por cento nos três meses encerrados em junho. O Ebitda sem o efeito da contabilidade da Vivax nos três meses até junho somou 196 milhões de reais, alta de 24,3 por cento na mesma comparação, informou a companhia em comunicado ao mercado. A empresa encerrou junho com base de clientes de TV paga de 2,304 milhões, avançando 16,7 por cento sobre igual período de 2006. Na banda larga, houve salto de 75,4 por cento, para 1,119 milhão. Enquanto isso, na telefonia pela Internet (VoIP) a empresa tinha 353,7 mil assinantes, representando 32 por cento da base da banda larga.