NET tem prejuízo de R$91 mi no 4o trimestre de 2008 A Net Serviços, maior operadora de TV a cabo do país, registrou prejuízo líquido de 91 milhões de reais no quatro trimestre de 2008, ante lucro líquido de 96 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Em 2008 como um todo, a empresa teve um prejuízo líquido de 95 milhões de reais, ante lucro de 208 milhões de reais em 2007. O Ebtida (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) cresceu para 278 milhões de reais no último trimestre do ano passado, ante 216 milhões de reais nos três últimos meses de 2007. A margem Ebitda no período se manteve em 27 por cento. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)