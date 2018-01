Netanyahu pressiona EUA a buscar outro acordo com Irã, diz CNN

Netanyahu, na primeira de diversas aparições nos programas de notícias norte-americanos, disse ter conversado com democratas e republicanos no Congresso – quase dois terços da Câmara dos Deputados e número semelhante no Senado sobre a questão nuclear iraniana.

O primeiro-ministro israelense tem sido forte crítico do acordo feito na quinta-feira entre as potências mundiais e o Irã, dizendo não ser suficiente para proteger Israel.

“Essa não é uma questão partidária. Não é só uma questão israelense”, disse Netanyahu no programa “State of the Union”, da CNN.

“Essa é uma questão mundial pois todo mundo vai ser ameaçado pelo preeminente estado terrorista do nosso tempo, mantendo a infraestrutura para produzir não uma bomba nuclear, mas muitas, muitas bombas com o tempo.”

Em resposta a Netanyahu, o senador americano Dianne Feinstein afirmou neste domingo que o acordo preliminar nuclear alcançado entre as potências mundiais e Irã não ameaça a sobrevivência de Israel.

(Por Doina Chiacu)