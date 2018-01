Netbooks podem abrir caminho de dados para hackers

Internautas usuários de netbooks, cuidado. O computador de baixo custo que vocês estão utilizando pode ser uma rodovia que permite acesso em alta velocidade à sua vida, contas bancárias, senhas e outros dados pessoais. Os netbooks vêm conquistando manchetes desde seu lançamento, em 2007, por tornarem os computadores acessíveis a milhões de usuários. Mas seu baixo custo também pode acarretar um pesado preço devido à segurança frouxa que os torna vítimas fáceis de vírus e hackers. Desde sua introdução menos de dois anos atrás pela Asustek, de Taiwan, quase todos os grandes fabricantes de computadores, entre os quais Hewlett-Packard, Dell, Acer e Lenovo, aderiram à categoria. Mas sua natureza simples, combinada ao baixo poder de computação e relativa falta de sofisticação entre os usuários podem se combinar para criar uma situação perfeita para os hackers e criadores de vírus em busca de alvos fáceis, disseram os analistas. "A Internet está repleta de perigos, não importa que computador você esteja usando", disse Sam Yen, gerente da produtora de software antivírus Symantec para o mercado da China. "Mas tendo em mente que os netbooks são usados primordialmente para acesso à Internet, esses perigos podem ser multiplicados, especialmente se a máquina não dispuser de software antivírus", disse. Preços que começam em 300 dólares fazem com que os netbooks muitas vezes não disponham de recursos padrão como os firewalls e outros softwares antivírus normalmente encontrados em outros computadores, o que os torna altamente vulneráveis a ataques. "Francamente, a segurança de redes ainda não chegou lá", disse Pranab Sarmah, analista do Daiwa Institute of Research. "O posicionamento do netbook significa que as marcas de computadores farão o que for necessário para oferecer preços que atraiam os consumidores, e isso significa manter os custos baixos", disse. Muitos dos usuários de netbooks são relativamente novatos na Internet, e talvez não estejam conscientes das precauções que podem tomar para se proteger. O baixo poder de computação também significa que muitos usuários mais experientes de netbooks podem fechar programas de segurança críticos para ganhar velocidade.