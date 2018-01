Netflix fecha acordo para transmitir talk show

A Netflix disse que o programa ficará disponível simultaneamente para as pessoas assistirem sempre que quiserem. Este é o mais recente acordo de conteúdo original assinado pela Netflix, que tem tido sucesso com séries como "House of Cards" e "Orange is the New Black".

O acordo também significa que Handler, cujo show foi exibido anteriormente na Comcast, unidade da NBCUniversal E!, vai criar outros especiais exclusivamente para Netflix.

Os termos da parceria não foram divulgados. (Reportagem de Jennifer Saba, em Nova York)