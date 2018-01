Netflix lança serviço de aluguel de filmes on-line A Netflix, companhia que popularizou a entrega de DVDs pelo correio, anunciou um novo serviço que permitirá a seus assinantes baixar da internet mais de mil filmes e programas de televisão. O acesso ao novo serviço será pelo site da empresa, e possibilitará que os assinantes vejam os filmes imediatamente no computador, sem custos adicionais. Os clientes que quiserem poderão continuar recebendo os DVDs pelo correio, mas também terão a opção de acesso aos cerca de mil filmes, que usam uma tecnologia que permite a visualização dos vídeos ao mesmo tempo em que o download é feito. "Em 1998, demos o nome de Netflix à nossa empresa porque achávamos que o aluguel de filmes na internet seria o futuro", disse Reed Hastings, presidente-executivo da empresa, em comunicado. Hastings disse que, embora a utilização universal desta tecnologia ainda vá demorar alguns anos, por causa dos empecilhos tecnológicos, "este é o momento adequado para a Netflix dar o primeiro passo". A Netflix planejava há anos este serviço, que acontece dois meses antes da sua rival Blockbuster lançar seu próprio programa de aluguel de filmes on-line. A companhia com sede em Los Gatos, na Califórnia, pretende lançar o serviço de forma gradual nos próximos seis meses, iniciando com uma oferta de mil filmes, que será ampliada progressivamente.