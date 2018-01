Netflix processa Blockbuster por sistema de aluguel de DVDs O serviço de aluguel de vídeos pela internet Netflix entrou com um processo hoje contra a Blockbuster num tribunal de San Francisco, acusando a concorrente de copiar o sistema de aluguel de filmes "on-line". O processo se baseia num sistema que administra a lista de prioridades dos clientes, patenteado pela Netflix. A empresa defende também que sua patente abrange o uso da opção de alugar DVDs por tempo ilimitado sem pagamento de multas. A mudança, que a Netflix introduziu há sete anos, se tornou tão popular que a Blockbuster decidiu deixar de cobrar multas aos clientes por atraso na devolução de filmes. Até então, essas taxas representavam altos lucros. As duas companhias cobram cerca de US$ 18 por mês pelo aluguel simultâneo de até três DVDs. Quando os clientes devolvem, o serviço envia automaticamente o filme seguinte na lista de prioridades. "A Blockbuster copiou voluntária e deliberadamente os métodos de negócio de Netflix", disse Steve Swasey, porta-voz da companhia, com sede em Los Gatos (Califórnia). A empresa, que garante ter patenteado o sistema de gestão das listas de DVDs favoritos em junho de 2003, procura obter uma ordem judicial que obrigue a Blockbuster a mudar o funcionamento de seu sistema de aluguel "on-line" ou a obrigue a pagar uma comissão por utilizar a tecnologia, que estaria utilizando de forma ilegal. A Blobckbuster, com sede em Dallas (Texas), lançou seu serviço de aluguel de vídeos pela internet há um ano e meio.