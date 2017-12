Netflix vai estrear série original em espanhol em 2015

A Netflix disse que a série, uma comédia de 13 episódios sobre uma briga familiar entre herdeiros de um clube de futebol, está programada para estrear em 2015 e será filmada no México.

A série, que ainda não tem título, será produzida por Gaz Alazraki, diretor do popular filme mexicano de comédia "Nosotros los Nobles", de 2013, e contará com o atuação do mexicano Luis Gerardo Mendez.

O investimento da Netflix em programação original, que já inclui o thriller político "House of Cards" e a tragicomédia "Orange Is the New Black", rendeu à companhia os primeiros prêmios Emmy para uma empresa estritamente online.

"House of Cards", estrelada por Kevin Spacey e Robin Wright, ganhou três Emmys no ano passado.

A Netflix está disponível em grande parte da América Latina.

(Por Eric Kelsey)