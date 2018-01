Netscape reestrutura portal com foco em conteúdo A AOL está promovendo a reestruturação do portal Netscape.com, mudando o foco do endereço para a cobertura de notícias com destaque para a interatividade com o público. Usuários poderão, por exemplo, enviar links de notícias que considerarem interessantes em outros sites e votar nas que gostam mais. Itens que receberem mais votos ganham destaque na página e também em seções especializadas no endereço. A mudança é parte de um esforço do grupo Time Warner em sua estratégia para a internet, que é de aumentar a visitação em sites que vendem espaços publicitários, de forma a compensar a perda de faturamento sobre serviços de acesso à internet. Uma versão de teste do novo portal começa a funcionar hoje e seu lançamento oficial está previsto para o dia 1º de julho. De acordo com um levantamento da comScore Media Metrix, o portal Netscape teve 12,3 milhões de visitantes nos EUA em abril, contra 128 milhões para o site do Yahoo e 102 milhões para o portal MSN, da Microsoft. O portal Netscape também é alimentado por conteúdos gerados a partir da equipe da AOL, o que proporciona notícias além da ´rede social´ que a empresa quer construir com esta nova estratégia.