Netvibes permite visual personalizado Imagine que cada um dos textos desta página do Link fosse um canal de notícias dos seus sites preferidos. Alguns canais têm fotos, outros trazem apenas textos, e cada um tem um tamanho diferente e está disposto conforme o grau de importância. Tudo em apenas uma tela, dando uma visão geral do que está sendo publicado na internet naquele momento. É mais ou menos esta a experiência que você tem com o Netvibes (www.netvibes.com), um site que permite ler os feeds em formato de janelas. Ele ainda é mais do que um agregador de RSS. Além dos feeds, traz ferramentas – chamados de widgets ou módulos – como calendários, blocos de anotações, lembretes e algumas outras opções. Dá até para ler e-mails ou atualizar o Twitter. A última novidade do site foi dar maior flexibilidade à disposição das janelas, que antes ocupavam até quatro colunas. Agora elas ficam dispostas em até quatro blocos e cada um ocupa a página na horizontal ou na vertical. São 12 tipos de layouts diferentes. As janelas ganharam mais opções visuais. É possível colocar imagens nos feeds mais importantes e deixar aqueles com menos relevância apenas com o título principal das notícias. Outros podem aparecer como se fossem painéis luminosos em movimento. É só escolher o jeito mais prático e agradável para a quantidade de janelas que você tiver.B.G. e F.S.