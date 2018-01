Neve e gelo bloqueiam estradas para estações de esqui na França e deixam milhares presos

Autoridades afirmaram que as condições climáticas, comuns para a época do ano mas severas o bastante para tornar a condução perigosa devido ao número de carros nas estradas, devem melhorar no período da tarde e na segunda-feira.

A queda de 30 a 60 centímetros de neve nas últimas 24 horas fez com eles declarassem “alerta laranja” para neve e gelo em quatro regiões do leste e sul da França, Savoie, Haute-Savoie, Ain e Isere.

“Chegar às estações de esqui ainda está bastante complicado, e correntes para neve são obrigatórias. O conselho é que todos aqueles que puderem atrasem sua viagem”, declarou o Ministério do Transporte, em um comunicado.

O ministro do Interior afirmou que cerca de 83 abrigos de emergência, que receberam os motoristas que ficaram presos durante a noite, irão ficar abertos para ajudar a diminuir o nível de tráfego e atender aqueles cujos carros não estejam equipados com correntes para neve.

(Por Gregory Blachier e Andrew Callus)