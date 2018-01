Nevoeiro atrasa decolagens e pousos no Santos Dumont Um forte nevoeiro provocou atraso de mais de três horas na abertura total do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, neste sábado (6). As decolagens só começaram às 8h49, e os pousos, às 9h45. Normalmente, o aeroporto abre às 6 horas. Ao todo, quatro voos foram atrasados e 14 cancelados por causa do fenômeno.