Nevoeiro fecha Aeroporto Salgado Filho para pousos

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi fechado na manhã desta quarta-feira, 2, para pousos desde 3h58, em decorrência da forte neblina na região. As decolagens também foram afetadas e ficaram interrompidas entre 5h04 e 8h48. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 9 horas, das 14 partidas programadas, 5 foram canceladas e 2 atrasaram. Quanto às chegadas, 5 vôos foram suspensos e não há registro de atrasos. No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, as operações passaram a ser realizadas com o auxílio de instrumentos às 5h35, em razão do mau tempo. Da zero às 9 horas, dos 46 vôos, 4 partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 8,7% do total, e 2 foram cancelados (4,3%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, funcionava sem restrições. Até 9 horas, houve 3 atrasos (5,8%) e 2 cancelamentos (3,8%) em 52 vôos.