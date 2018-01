New Horizons, de cursos de tecnologia, chega ao mercado brasileiro Com mais de 2,5 milhões de alunos espalhados em vários continentes, a franquia New Horizons vai atuar principalmente nos segmentos de Certificações Microsoft e no ensino de Inglês A New Horizons, maior empresa de treinamento TI independente no mundo segundo a empresa de pesquisas IDC, chega ao mercado brasileiro com sua primeira escola de treinamento em TI. A empresa, que também se dedica ao ensino de idiomas, faz parte de um projeto de ter 20 escolas espalhadas pelo País no prazo de cinco anos. A empresa é uma franquia da marca New Horizons Computer Learning Center nos EUA. Com mais de 280 centros em 56 países e 2,5 milhões de alunos por ano, a New Horizons é também a maior parceira Microsoft do mundo tendo 101 dos 120 Certified Partners Learnings Gold Centers (centros autorizados a emitir certificados de treinamento nas soluções da empresa). A escola disponibiliza mais de 6.000 cursos E-learning e mais de 1.200 cursos presenciais, que vão de até programação Web a dicas sobre o Microsoft Office. Potencial "Como no Brasil existem atualmente mais de 22 milhões de microcomputadores em uso, concluímos existir um mercado potencial de US$ 220 milhões, corroborando assim a estimativa da Microsoft e do IDC", afirma Rogério Tuma, Franqueador Master e dirigente da empresa no Brasil. Segundo o executivo, a empresa trabalha com a estimativa que, para cada microcomputador numa empresa, existirá um investimento de US$ 10,00 por ano, em capacitação. A New Horizons Brasil deverá ainda certificar e dar treinamento para outros cursos (Oracle, Cisco e Linux). Segundo o IDC e levantamentos da própria Microsoft, o mercado de capacitação em TI no Brasil está estimado em US$ 250 milhões/ano.